Il Bologna fa più dei viola, Dragowski mura il derby. Ma Prandelli poteva osare di più

Un punto a testa per non scivolare in zona pericolo. C’è poco altro di positivo – scrive La Gazzetta dello Sport – nel grigio pareggio per 0 a 0 tra Fiorentina e Bologna. La squadra di Prandelli dopo la notte magica allo Juventus Stadium è tornata di colpo nella sua versione peggiore. C’è un dato statistico che fotografa in maniera impietosa la prova dei viola: in tutta la partita non c’è stato un solo tiro nello specchio della porta difesa da Da Costa. Il palo scheggiato nei minuti iniziali da Ribery è arrivato grazie a una deviazione di un giocatore del Bologna. Fiorentina insomma inconsistente nella fase offensiva anche a causa della scelta del tecnico di partire con cinque difensori puri e di lasciare Vlahovic isolato davanti con il solo Ribery a girargli intorno. Perché Prandelli non ha scelto una strada più coraggiosa? Anche in corso d’opera ha sorpreso la decisione di inserire Kouame al posto di Vlahovic. Le due punte potevano essere un tentativo corretto per provare a sbloccare il risultato.

A parte la ritrovata attenzione difensiva il Bologna ha costruito sicuramente qualcosa in più. Non a caso, il migliore in campo tra i viola è stato il portiere Dragowski. La Fiorentina vera dura più o meno una decina di minuti. I primi. Funziona bene Borja Valero in cabina di regia e hanno subito buoni spunti Castrovilli e Ribery. Un’incursione di Franck manda in confusione a difesa del Bologna. Il tocco del francese viene deviato sul palo da un difensore rossoblù. E anche Vlahovic fa un buon movimento in area senza trovare però la porta. Poi, di colpo, la squadra di Prandelli si abbassa, si fa «addormentare» dal possesso palla, quasi sempre in orizzontale dei rossoblù. Dragowski alla fine è il migliore tra i viola in campo. La Fiorentina continua a non vincere al Franchi. Rocco Commisso, per problemi burocratici, non è riuscito ad arrivare a Firenze per seguire il derby dell’Appennino. Può consolarsi con il fatto di non aver perso un grande spettacolo.