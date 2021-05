L’editoriale di De Ponti: “Commisso, poco fast ma molto furious”

Il direttore del CorFio: "Abbiamo di nuovo scoperto che i Grandi Responsabili del deludente cammino viola sono i soliti giornalisti"

Pensavamo dovesse spiegarci perché una squadra con il settimo monte stipendi della serie A si è salvata con appena due giornate d’anticipo, anziché correre per un posto in Europa. Ci chiedevamo come mai i due allenatori che si sono alternati alla guida della Fiorentina abbiano salutato spiegando a chiare lettere «preferisco vivere», perché a quanto pare stare seduti sulla panchina viola può nuocere gravemente alla salute. Meglio ancora, avremmo gradito conoscere i piani per il futuro di un club che da due stagioni a questa parte galleggia stancamente nelle retrovie della classifica, quando addirittura non lotta per non retrocedere.