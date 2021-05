La conferenza di Rocco e il problema comunicativo che affligge il calcio

Le brutte maniere che circondano il mondo della comunicazione di questo sport

Nel day after della conferenza stampa di Rocco Commisso, la stampa locale e nazionale è un fiume in piena e risponde per le rime al patron Viola. Nell'edizione del giorno del Corriere dello Sport troviamo il commento di Alessandro Barbano. La conferenza del numero uno Viola, si legge, diventa un siparietto che pare confermare il pregiudizio che abbiamo in Italia a proposito di qualche connazionale che va a cercare fortuna in America. "Arroganza primitiva", questo ciò che è andato in scena durante la conferenza. Con il calcio che continua ad essere una calamita di maleducazione e conflitto gratuito.