La rabbia di Commisso: “I giornali fanno soldi criticando. Compratela voi ACF”

Il presidente Viola è un fiume in piena e ne ha per tutti

Filippo Caroli

La lunga conferenza stampa di Rocco Commisso ha visto il presidente Viola molto arrabbiato con l'ambiente e , in particolare, con alcuni giornalisti. Il numero uno Viola ha sparato a zero con chiunque abbia detto bugie nei suoi confronti durante la sua gestione:

"La vostra rabbia e il problema vostro è che non siete mai stati capaci di capire chi dei vostri colleghi dicesse bugie. Oggi è uscita una novità su alcuni giocatori presenti al festino a Milano, nessuno ha detto che non era vero. Quando escono bugie il giornalismo fiorentino dovrebbe essere onesto e richiamare chi dice falsità. Questo è il più grande problema che io ho trovato qui. Nessuno prende le difese della squadra."

"Bilancio della mia gestione? Mai potevo credere di dover mettere tutti questi soldi dopo due anni. A Firenze di questo nessuno ne parla, ai giornalisti non conviene. Ho comprato la Fiorentina e dopo 8 mesi è iniziato il Covid, negli ultimi due anni abbiamo perso 38 milioni di Euro operativi. Poi 44 milioni per i trasferimenti dei calciatori. Siamo arrivati a mettere 82 milioni nelle casse Viola. Soldi veri, ma nessuno ne parla. Come è possibile cambiare tutto questo sistema? Io voglio 'vendere' la Fiorentina. Mi è costata 100 milioni ed ho speso tantissimo fra trasferimenti e centro sportivo. Vorrei tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini. Riuscireste a fare meglio di quanto ho fatto io? Perché avete fatto tutte queste critiche su di me che ho portato tutti questi soldi? Io esporto il marchio Viola in America e qui a Firenze fate queste cacate. Solo perché siamo arrivati decimi invece che ottavi? La Fiorentina è una delle poche società senza debiti, non so se altri in Serie A possono dirlo, parlo di Milan, Inter ed altre. Io sono orgoglioso di questo."

"Passi avanti sullo Stadio (domanda di Matteo Magrini, ndr)? Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Loro e la Gazzetta sono controllati da Urbano Cairo e non parlerò con loro finché non chiederanno scusa. Hanno detto bugie e i giornalisti devono intervenire. Sono state raccontate cose da matti riguardo un presunto incontro con Sarri. Come fate a lavorare per un giornale che dice bugie?! Il comando di queste cose è arrivato da altre parti. Non si può difendere l'indifendibile. I giornalisti devono chiedere scusa quando diffondono notizie false con noi e con i tifosi. Siete tutti in buona fede (ride ndr). Ricordate cartellini rossi e gialli? Ci sono persone che non possono fare quello che vogliono attraverso i nostri canali, voi dite bugie, io faccio ciò che voglio in quanto proprietario."

"Risultati sportivi insoddisfacenti? Ho speso cifre esorbitanti per la Fiorentina, datemi il tempo che ci hanno messo i Della Valle. Confermare Iachini? Forse credi che io sia stupido. Tu forse hai criticato Beppe quando l'ho confermato. Fair Play Finanziario? Credo la sua abolizione potrebbe essere utile a noi. Io ho già speso molto con soldi fatti negli USA con sudore. Io spendo i soldi e mi criticano, nessuno mi ringrazia. Voi fate soldi sulla Fiorentina criticando, io invece non mi posso difendere. Sapete quante persone lavorano alla Fiorentina? Quasi 1000, di cui alcuni sono pagati ed altri sono volontari. Sapete quanti di loro sono gente che lavora da sempre nel calcio? Circa 200. E voi continuate a dire che alla Fiorentina servono persone che conoscono il calcio. Ho preso una squadra che da sedicesima è arrivata decima. La Roma con i nuovi proprietari ha fatto peggio dell'anno prima. Guardate Percassi, ha comprato l'Atalanta nel 2010 e prima di Gasperini nei primi 5 anni non ha mai fatto grandi risultati. Eppure di me dite che sono un fallimento."

"La notizia del New York Times riguardo ad alcuni accordi sulla vendita di calciatori appena sono arrivato alla Fiorentina? Ci furono accordi tra Della Valle e Ramadani e sono problemi loro, non miei. Ramanzine dai giornalisti? Non siete nella posizione per farmele."

"Fiorentina davvero in vendita? So che siete tutti tifosi e tutti ricchi (ride, ndr). Vediamo quanti soldi volete mettere in ballo e poi ne parliamo. Ci sono giornalisti che hanno già preso il cartellino rosso, alcuni mi fanno schifo. Gente che non merita di avere spazio nei giornali o nelle radio. Io ascolto e vedo tutto. Qualcuno ha detto 'andiamo a Parma così perdiamo ed esonerano Iachini'. Se non volete ascoltarmi io come posso difendere la mia società? Io ho avuto contatti con i giornalisti ed ho sempre detto le stesse cose: qui prima o poi si deve cambiare strada. Cosa ha detto Venuti? Che siamo salvi alla faccia di chi ci vuole male. Nessuno però ha detto una parola. Prandelli se ne è andato anche per questo ambiente, per le comunicazioni dei giornalisti. Sapete se c'è competizione fra i vari quotidiani? Allora perché non criticate quando gli altri dicono bugie? Non ci credo che non si può criticare l'operato degli altri iscritti all'ordine (ride, ndr). In America ognuno ha la sua opinione e si criticano tra di loro, perché non lo fate? Allora non ditemi che qui esiste la Costituzione."