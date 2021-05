Chi viene e chi va: rivoluzione in difesa, certezze in attacco. Centrocampo ok?

La rosa della Fiorentina che verrà, tra certezze e partenze. In bilico Dragowski e Kouamé, ok Quarta e un centrocampo già ben assortito

Per le corsie esterne Gattuso potrebbe suggerire i nomi di Hysaj e Politano, mentre in mezzo al campo i cambiamenti potrebbero essere minimi. Conferme per Castrovilli, Bonaventura e Amrabat, solo Pulgar può rientrare in discorsi relativi ad una partenza. L'ex Verona invece, dopo una stagione in chiaroscuro, sarà uno dei giocatori su cui basare la ripartenza. E davanti? Nessuno vuole fare a meno di Vlahovic, e anche Ribery va verso la permanenza. Per il quotidiano le incognite sono Kouamé e Kokorin: il primo ha due partire per migliorare uno score impietoso, mentre i discorsi sul russo sono da rimandare ormai al prossimo campionato.