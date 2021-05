Commisso può annunciare rinnovo di Pradè. Gli verrà affiancata un’altra figura

I temi della conferenza stampa di Commisso: la conferma di Pradè, i contratti di Vlahovic e Ribery più il nodo allenatore. Il punto del Corriere Fiorentino

Dal 24 settembre 2020, quando presentò lo studio Deloitte sull'impatto economico che avrebbe avuto la realizzazione del nuovo stadio, Rocco Commisso ha parlato col contagocce. Adesso però è l'ora delle risposte, e di spiegare cosa ci sarà nel domani della Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, oggi il presidente viola esporrà i programmi del nuovo corso viola. Il n° 1 viola renderà ufficiale il rinnovo di Pradè, a cui - scrive il quotidiano - verrà affiancata una nuova figura nell'area scouting, con Goretti candidato principale e Accardi più defilato.

I temi cardine saranno inoltre quello relativo al nuovo tecnico e ai rinnovi di Vlahovic e Ribery. Sul fronte panchina il nome di Gattuso è quello più caldo. Il contatto tra i due c'è già stato, e l'accordo economico (biennale da due milioni a stagione) non è un problema. Il tecnico chiede garanzie tecniche per la ripartenza viola, ma prima dell'ufficialità Ringhio vuole portare il Napoli in Champions.