Ribery-Fiorentina fino al 2022. Sarà simbolo e garanzia della ripartenza viola

Ancora un anno insieme: Fiorentina e Ribery vicini al rinnovo. Sarà decisivo l'incontro tra Commisso e il francese

Franck Ribery e la Fiorentina sono vicini a dirsi "sì" per un altro anno. Come scrive La Nazione, le parti sono al lavoro e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro decisivo per il rinnovo del francese fino al 30 giugno 2022. La presenza del francese nella rosa che verrà - scrive il quotidiano - rappresenta un punto di ripartenza, una garanzia sulla qualità del rilancio viola. Ingaggio scremato rispetto ai quattro milioni percepiti adesso e accordo per una sola stagione la base del nuovo accordo, che le parti puntano a chiudere prima della fine della stagione.