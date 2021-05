Commisso-Gattuso, contatto! Da Vlahovic ad una squadra da Europa: le richieste

La telefonata c'è stata, i due si riparleranno a fine stagione. Intanto è scoccato il feeling, ma la strada che porta a Gattuso è ancora lunga

Gattuso ha chiesto garanzie, ed è disposto ad abbracciare la proposta viola partendo da un progetto di rilancio con una squadra che punti all'Europa. Se i soldi - scrive il quotidiano - non sono un problema, l'importante sarà costruire una squadra ambiziosa. A partire dalla conferma di Dusan Vlahovic: Ringhio è stuzzicato dall'idea di poter lavorare con giovani di qualità e chiederà la conferma del serbo e degli altri prospetti più interessanti. Il "Rinascimento" della Fiorentina passerà anche dalla cessione di Biraghi, dalla conferma di Amrabat e dal rilancio di Callejon. Per Ribery invece si ipotizza un utilizzo "alla Mertens". Ma è ancora tutto prematuro: il telefono di Jorge Mendes, che cura gli interessi del tecnico azzurro, squilla frequentemente visti gli ottimi risultati. Se invece sboccerà l'amore con Firenze, l'indicazione sembra chiara: una squadra sempre in grado di correre in avanti alla ricerca del gol e del bello.