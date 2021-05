Da Gattuso a Pradè fino a Vlahovic: le verità di Commisso

Il presidente viola Commisso parlerà a 360°: dal nuovo tecnico all'organigramma societario fino a stadio e rinnovo di Vlahovic. Alle 11 le sue parole

Firenze si attende il cambio di passo dalle parole di Rocco Commisso. Dal mercato al nuovo tecnico, dalla chiacchierata con il presidente si intuirà la dimensione del rilancio viola. Come scrive La Nazione, non ci sarà l'annuncio del nuovo tecnico, perché Gattuso è ancora sotto contratto e prima di rendere il suo arrivo ufficiale le parti dovrebbero incontrarsi per definire nei dettagli il cammino da compiere insieme. Quello che è chiaro è il cambio di strategia in ambito comunicativo: poche interviste, più fatti. Anche perché - scrive il quotidiano - Rocco ha capito che senza risultati il valore delle parole è pari a zero.