Radio Bruno: rinnovo di Pradè tra i possibili annunci di Commisso

La conferma di Pradè sarà uno degli argomenti centrali della conferenza di domani

Sui probabili argomenti della conferenza è intervenuto anche il giornalista de La Nazione, AngeloGiorgetti, che ha commentato: "Siamo tutti curiosi per la giornata di domani. La conferma di Pradè sarà tra i temi trattati, ma non solo. Il tema centrale sarà capire la dimensione della Fiorentina di Commisso. Rocco domani sarà a disponibile a rispondere a tutte le domande perciò credo che non mancheranno gli argomenti. Annunci sull'allenatore credo non ci saranno, magari arriveranno annunci sull'organigramma viola... Anche il rinnovo di Vlahovic sarà un argomento centrale della giornata di domani".