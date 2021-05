Novità in arrivo? Domani Commisso parla in conferenza stampa

Sale l'attesa per gli eventuali annunci che potrebbero arrivare per bocca del numero uno viola, rimasto in silenzio nel post gara di Cagliari

Redazione VN

Novità a salvezza raggiunta: detto, fatto. La Fiorentina ha comunicato che nella giornata di domani, venerdì 14 maggio, si terrà la conferenza stampa del presidente Rocco Commisso. C'è attesa per gli eventuali annunci che potrebbero arrivare per bocca del numero uno viola, rimasto in silenzio nell'immediato post gara di Cagliari.

Violanews.com, al solito, vi permetterà di leggere in diretta le dichiarazioni di Commisso. L'appuntamento è fissato per domattina alle ore 11:00.