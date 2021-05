Bucciantini: “Lazio intrappolata dalla Viola. Vlahovic? I soldi ci sono ma…”

L'opinione di Marco Bucciantini sulla partita contro la Lazio e sulla linea da tenere con Vlahovic

"La Fiorentina è mancata di continuità in questa stagione, a tratti ha anche giocato bene con Prandelli, ma senza raccogliere punti. Sabato la squadra ha giocato davvero una grande partita, attenta e con molta più intensità atletica del solito. Per la prima volta ha difeso tanto e bene soltanto nella prima parte della gara. Ingabbiando l'attacco della Lazio tatticamente con la trappola del fuorigioco. Immobile ha toccato pochi palloni decisivi. Nel secondo tempo invece siamo emersi gradualmente con lucidità, guadagnando campo e soffrendo meno. Abbiamo vinto una grande partita, salvandoci da soli sconfiggendo una Lazio lanciata verso l'Europa.

Bucciantini si è soffermato poi su un altro argomento importante: il futuro di Vlahovic. "Un grande giocatore che va tenuto assolutamente. Forse adesso non siamo in grado di convincerlo a rinnovare, non per mancanza di soldi, ma al momento manca un assetto di squadra capace di delineare gli obiettivi futuri. Tocca a Commisso lavorare ed agire concretamente, le cose possono cambiare velocemente nel calcio. C'è ancora tempo prima di gettare la spugna."