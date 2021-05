Inter, festino galeotto. Anche due calciatori Viola presenti

Nei guai anche i giocatori gigliati?

Continua a far discutere il presunto festino avvenuto in hotel a Milano a cui hanno partecipato alcuni calciatori dell'Inter. Secondo i dettagli emersi nelle ultime ore, quelli nerazzurri non erano gli unici calciatori presenti. Come riporta Corriere.it, infatti, alla festa avrebbero partecipato anche tre giocatori del Milan e due della Fiorentina da poco rientrati dalla trasferta di Cagliari.