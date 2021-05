Commisso, uno spettacolo imbarazzante. Scene da… Longobarda

La conferenza si trasforma in un set cinematografico

Nell'edizione odierna di Repubblica Firenze troviamo la condanna per le parole di Commisso nell'editoriale a firma Stefano Cappellini. "Al confronto, lo show del "laureato" Vittorio Cecchi Gori dopo la cacciata di Gigi Radice era un convegno della Crusca" scrive Cappellini definendo imbarazzante la conferenza stampa di Rocco Commisso. Imbarazzante non soltanto per lui ma per tutta la piazza Viola. Non tanto nei contenuti, quanto nei modi: se anche avesse avuto ragione, sarebbe comunque passato dalla parte del torto. Tuttavia, si legge sul quotidiano, il presidente Viola non ha ragione, soprattutto quando accusa i giornalisti di essere la causa principe dei mancati risultati sportivi della Fiorentina. La stampa non ha sostituito Chiesa con Callejon e non ha acquistato Kokorin. Il profilo scelto dal numero uno Viola non aiuta a rendere Firenze una piazza appetibile per grandi giocatori e allenatori. La fa diventare, piuttosto, l'ambiente ideale per il remake de L'Allenatore nel Pallone con Lino Banfi e la Longobarda.