Le parole di Christian Kouamè dopo il pareggio dell'Empoli evidenziano dei problemi in attacco per la Fiorentina

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina , ha sottolineato come la mancanza di gioco di squadra e un eccesso di egoismo abbiano penalizzato la squadra, con scelte individuali prevalenti in momenti chiave delle partite. (LE PAROLE DEL CAPITANO)

Kouame ha invitato i giocatori più esperti, come lui, Ikoné e Sottil, a supportare i nuovi arrivati, creando fiducia reciproca. (LA NOSTRA ANALISI) Alcuni episodi durante la partita contro l'Empoli hanno evidenziato questa mancanza di collaborazione, come situazioni di passaggi non sfruttati e decisioni individuali inefficaci.