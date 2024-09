Kouamé: “Giocato poco l’uno per l’altro, ma è un punto che ci dà forza”

Intervenuto a Sky Sport, l'attaccante viola Christian Kouamé ha commentato così il pareggio in casa dell'Empoli: "C'è rammarico perché la fase difensiva è andata bene, ci è mancato qualcosa davanti però portiamo questo punto a casa: ci darà più forza per le prossime partite. Cosa è mancato? Di giocare uno per l'altro, se io o un altro facciamo gol non fa differenza, abbiamo giocato poco insieme. Adesso c'è la Conference: "Dobbiamo giocare da Fiorentina, solo così si vincono le partite, l'abbiamo visto domenica scorsa: giocare tutti insieme. A volte siamo arrivati davanti e abbiamo fatto scelte troppo individualiste".