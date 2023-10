Lazio-Fiorentina, la probabile formazione: gioca Ikonè, scelto Beltran

Ore 20.45, stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca risposte in casa della Lazio di Sarri, per valutare se la parola Champions League possa essere considerata realtà o solo una semplice illusione.

Ore 20.45, stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca risposte in casa della Lazio di Sarri, per valutare se la parola Champions League possa essere considerata realtà o solo una semplice illusione. Gli 11 scelti saranno i così detti "titolarissimi", tranne i terzini che si dovranno adattare visto l'emergenza. In porta Terracciano, con Parisi spostato a destra, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi che torna dopo lo stop. Nel mezzo la coppia Arthur-Duncan, con Bonaventura sulla trequarti. A destra dovrebbe giocare Ikonè, con Nico Gonzalez sulla sinistra. Anche se rimane viva l'opzione Brekalo. Davanti, dopo la doppietta in Conference League, ecco che Lucas Beltran si gioca la sua carta anche in campionato. (LE PROBABILI FORMAZIONI)