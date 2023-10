LA PARTITA

All'Olimpico di Roma andrà in scena una gara fondamentale per il campionato, ma non solo. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida la Lazio di Sarri per capire se il passo falso di Empoli può essere considerato un semplice e casuale stop.

LA LAZIO

Non un momento positivo in casa Lazio che dopo la vittoria in campionato è crollata in Olanda sotto i colpi del Feyenoord. In porta il solito Provedel, con la difesa composta da Lazzari e Marusic sugli esterni e Romagnoli-Patric la coppia dei centrali. In mezzo al campo Luis Alberto, Rovella e Gaendouzi.Zaccagni verso una maglia da titolare dopo la panchina contro il Sassuolo, con Felipe Anderson sulla sinistra. Al centro dell'attacco pronto Castellanos. Si è fermato Casale. Esami clinici e strumentali hanno evidenziato per il difensore una lesione di basso-medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra.

LA FIORENTINA

Italiano deve correre ai ripari in difesa, soprattutto sulla fascia destra. Dodò è fermo ai box, lo stesso vale per Kayode. La scelta ricadrà su Comuzzo? Il ballottaggio con Pierozzi è aperto. Nel mezzo torna Milenkovic con Martinez Quarta. A sinistra Parisi attende risposte dal fisico di Biraghi. Nel mezzo la coppia Arthur-Duncan, con Bonaventura trequartista. Nico Gonzalez torna titolare, mentre sulla sinistra Brekalo insidia Sottil. Beltran dall'inizio dopo la doppietta? Difficile, Italiano non vuole togliere fiducia a Nzola.

FORMAZIONI

Serie A 30/ottobre ore 20:45 LAZIO FIORENTINA 4-3-3 Modulo 4-2-3-1 SARRI Allenatore ITALIANO

In campo PROVEDEL 94 LAZZARI 29 PATRIC 4 ROMAGNOLI 13 MARUSIC 77 GUENDOUZI 8 ROVELLA 65 LUIS ALBERTO 10 F. ANDERSON 7 CASTELLANOS 19 ZACCAGNI 20 TERRACCIANO 1 COMUZZO 37 MILENKOVIC 4 QUARTA 28 PARISI 65 ARTHUR 6 DUNCAN 32 GONZALEZ 10 BONAVENTURA 5 BREKALO 7 NZOLA 18