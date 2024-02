Lazio alle porte: ballottaggio per Biraghi, ma come sta Arthur?

Lunedì al Franchi la Fiorentina ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Alle ore 20.45 la squadra gigliata affronterà uno dei suoi avversari più ostici, contro la quale Vincenzo Italiano da allenatore viola non è mai riuscito a vincere. Al Viola Park, come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico ha avuto modo di valutare nel dettaglio lo stato di salute di alcuni giocatori: buone notizie per Biraghi, che a Empoli aveva accusato un trauma distorsivo alla caviglia, ma che ieri - come informato dal club attraverso un report - ha lavorato in gruppo. Rimane aperto, comunque, il ballottaggio con Parisi. Più passano i giorni e più si avvicina anche il ritorno tra i convocati di Castrovilli e Dodo. Presto arriveranno novità a proposito dei tempi di recupero di Kouame, scoperto positivo alla malaria al suo rientro dall’Africa. La speranza del tecnico è di poter riavere l’ivoriano a disposizione nel giro di poche settimane.