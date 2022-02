L’asado di Gonzalez, il Sassuolo e poi la Juve: Nico ha fame

Nico Gonzalez è pronto a dare la svolta nel momento decisivo della stagione: Sassuolo e Juve, l'appetito vien mangiando

L’asado di gruppo ieri, il Sassuolo domani. In attesa - scrive la Gazzetta dello Sport- della portata principale: la Juventus in Coppa Italia mercoledì prossimo. Nico Gonzalez ha fame. Del resto l’animo sudamericano è ben visibile in ogni momento della partita, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. Perché Gonzalez vive le partite al massimo delle emozioni, con il fuoco dentro. Il ragazzo è serio, genuino, capace di comprendere al primo calo di adrenalina la situazione.