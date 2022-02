Il ragazzo veloce come il vento: Gonzalez vuole dare lo “sprint”

Adesso la Fiorentina ha iniziato a volare, grazie anche al ragazzo veloce come il vento

L'acquisto più costoso della storia della Fiorentina , tante responsabilità sulle spalle, ma Nico Gonzalez non ha mai tremato difronte a tutto ciò. L'argentino, nonostante un avvio non esaltante, si è preso questa Fiorentina a suon di giocate e scatti perentori. Manca soltanto il gol, ma ogni gara è buona per sbloccarsi.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Gonzalez è stato il giocatore di più veloce nel match contro l'Atalanta. L'argentino ha raggiunto i 33,53 chilometri orari, simbolo di un giocatore che con la sua velocità può mettere in difficoltà chiunque. Con 4 falli subiti nella gara di Domenica si dimostra anche il più temuto, spina nel fianco delle difese avversarie. Inoltre, lo spogliatoio viola parla chiaro, Gonzalez si è ambientato benissimo e sta diventano un vero leader di questa squadra. Adesso arriva il Sassuolo, con la speranza che arrivi anche il primo gol in trasferta con la maglia viola. Domani saranno bene 150 le presenze tra i professionisti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Il sogno, come da lui sottolineato, è la Coppa Italia e per raggiungerlo la Fiorentina avrà sicuramente bisogno del ragazzo veloce come il vento.