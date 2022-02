Grigliata al CS. Siparietto social con Gonzalez: “Non capisco, in una foto…”

Un particolare non è sfuggito all'argentino

Divertente botta e risposta quello andato in scena fra Nico Gonzalez e il profilo ufficiale della società. Come vi abbiamo raccontato, la Fiorentina ha concesso una grigliata al Centro Sportivo per tutto il gruppo squadra quest'oggi. Nelle foto dell'evento, però, c'è un particolare che non è sfuggito all'argentino. In una foto appare con il marchio della propria felpa ben visibile, in un'altra, invece, è stato censurato, probabilmente per evitare problemi di copyright. "Non capisco, in una foto ho il marchio di abbigliamento e nell'altra no" scrive ridendo l'ex Stoccarda.