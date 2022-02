Nico Gonzalez: “Obiettivo? Sogno la Coppa Italia per entrare nella storia viola”

L'argentino non pensa al gol: "Quando gioco cerco sempre di fare una bella partita per la mia squadra, voglio dare la parte migliore di me"

Redazione VN

Vincenzo Italiano e non solo. Anche Nico Gonzalez ha parlato nel primo pomeriggio ai microfoni ufficiali ACF. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: "Sono molto contento di stare qua alla Fiorentina, sono felicissimo. Fantacalcio? No, non ci gioco. Il gol? Quando gioco cerco sempre di fare una bella partita per la mia squadra, voglio dare la parte migliore di me".

Sulla gara contro il Sassuolo: "La stiamo preparando bene. Li conosciamo, sono una squadra molto forte. Stiamo migliorando e vogliamo sfruttare questa occasione. Vogliamo dare il meglio di noi per regalare tre punti a Firenze, per noi è molto importante continuare a ottenere risultati positivi per restare nei posti alti della classifica. Servirà umiltà".

Sui riti scaramantici: "Sì, ma non si può dire (sorride, ndr). Quello che conta è il lavoro nella settimana, quando prepariamo le partite. Sono molto felice di quello che sto facendo. Siamo giocatori di squadra che cercano sempre di migliorare. Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così".

Sull'obiettivo da qua a fine stagione: "Migliorare, che è la cosa più importante. L'unico modo per farlo è attraverso il lavoro. Manca ancora tanto alla fine del campionato e siamo vicini ai posti che garantiscono la qualificazione alle competizioni europee. Vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno per me, per la squadra e per la città. L'abbiamo sempre presa sul serio, significherebbe entrare nella storia della Fiorentina".