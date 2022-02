Torreira: “Felicissimo a Firenze. Sassuolo? Gara difficile, ma vogliamo vincere”

Il regista viola parla anche dell'obiettivo Coppa Italia: "E' un sogno per tutti. Mancano due partite alla finale, restiamo concentrati"

Era presente anche Lucas Torreira tra i tesserati della Fiorentina intervistati durante la diretta social ACF. Queste le sue parole sull'attualità di casa gigliata: "Sono felicissimo di essere qui, so che era un bel po' di tempo che si parlava di Torreira alla Fiorentina. Quest'anno sono qua e sono contentissimo. Mi hanno accolto tutti bene, dai compagni alla società fino allo staff e alla società. Sono un ragazzo semplice, pulito, cerco sempre di fare il massimo sia in campo che fuori".

Sul momento della squadra : "Quella contro il Sassuolo sarà una partita difficilissima. All'andata abbiamo fatto tanta fatica, riuscendo a pareggiarla grazie ad un grande secondo tempo. Il loro portiere fece dei miracoli. Sanno bene cosa vogliono in campo e arrivano dalla vittoria contro l'Inter, hanno battuto grandi squadre in campionato ma andremo là per vincere".

Sulla partita di Coppa Italia contro la Juventus: "A giro ne sentiamo parlare molto ma dobbiamo pensare al Sassuolo, un test molto importante per noi. Dopo penseremo alla Juve, sarà una gara molto importante per la città e per i tifosi. Speriamo di continuare a fare bene come abbiamo fatto finora".