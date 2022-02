Dal CS, verso Sassuolo: Torreira in cabina di regia, Sottil vs Saponara

Verso Sassuolo-Fiorentina: Torreira sta bene, Milenkovic squalificato. Italiano non dovrebbe cambiare molto, nonostante la Juve

Sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport", arrivano aggiornamenti sull'allenamento svolto questa mattina dalla Fiorentina. Agli ordini di Vincenzo Italiano la squadra gigliata guarda alla trasferta del "Mapei Stadium". Anche perché, giocando sabato, ci sarà tempo per preparare la successiva gara con la Juventus. I punti di Reggio Emilia, per la corsa in campionato, sono molto importanti. Ci sarà un cambio in difesa obbligato, con Milenkovic squalificato. Per il resto non cambieranno moltissime cose. Il dubbio poteva essere quello del regista, per far rifiatare Torreira, in favore di Amrabat. L'uruguaiano però ha recuperato, sta bene e dovrebbe giocare. In attacco dovrebbero essere confermati sia Piatek che Nico Gonzalez. Per l'altra maglia Ikoné è dietro a Sottil e Saponara che stavolta - secondo l'emittente - partono alla pari. L'unico che si allena ancora a parte è Kokorin, destinato a restare a Firenze almeno fino a giugno.