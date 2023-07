L’Arabia tenta anche Nico Gonzalez. L’entourage conferma la presenza al raduno

L'Arabia Saudita mette gli occhi sulla Fiorentina. In particolare su Ikoné e Cabral. Non solo perché piace anche Nico Gonzalez. La sua volontà - scrive La Nazione - è quella di rimanere a Firenze per rilanciarsi a livello internazionale e, se non arriverà un’offerta davvero super per la Fiorentina (al giocatore è quasi scontato), difficilmente si potrà concretizzare un’operazione del genere. Come noto, l’entourage del nazionale albiceleste ha sempre ribadito che Nico si presenterà al raduno a Firenze e difficilmente si trasferirà in Arabia.