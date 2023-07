Cabral in Arabia? Tutto nasce da un “No!” di un ex viola

L'Arabia è pronta per fare razzia di giocatori, in Europa e non solo. Secondo quanto riportato da Goal Brasile, Al Hilal avrebbe tentato di convincere Pedro, ex attaccante viola oggi al Flamengo. L'ingaggio offerto sarebbe 6 volte superiore a quello attuale. L'attaccante però, non ha ceduto alla tentazione ed ecco che il club arabo bussa alla porta della Fiorentina. Infatti, l'Al Hilal avrebbe messo gli occhi su Cabral. Il brasiliano, non sarebbe l'unico viola nel mirino dell'Arabia.