L’anno più importante: Sottil e la ricerca del salto di qualità

Riccardo Sottil corre veloce. Non solo in campo, anche a parole. L’esterno viola - scrive La Nazione - è atteso alla stagione della consacrazione, con la speranza che sia quella alle porte. Nitida la sensazione che gli manchi poco per diventare davvero determinante. Lo sa lui, lo sa mister Italiano, che in allenamento lo martella. Obiettivo? Semplice, più gol e più assist vincenti. Del resto stampa e tifosi si aspettano tantissimo dal classe '99 e spesso arriva qualche critica: «Ogni tanto rimango allibito, ma non voglio dare troppo peso ai giudizi esterni. Se ho giocato male lo so, sono molto critico con me stesso e cerco sempre di migliorare».