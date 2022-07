Il protagonista: Riccardo, alziamo l’asticella. Partire da 10 e poi…

"Le critiche mi spronano. Voglio sempre fare bene perché pretendo sempre il massimo da me stesso". Parole chiare quelle di Riccardo Sottil che, in conferenza stampa, ha dato un preciso obiettivo da raggiungere in questa stagione. "Non mi piace dire quello che devo o non devo fare, ma 10 gol mi sembra un bel obiettivo".

10, sì 10, come la maglia dei più grandi calciatori di sempre, come il simbolo del desiderio di riscatto da parte di questo giovane ragazzo. Il tempo passa e nessuno può permettersi di rimanere in dietro, tanto meno Sottil. Serve testa e costanza e poi, quel semplice numero si trasformerà nella rampa di lancio ideale per continuare a sognare. Attenzione però, non bisogna legarsi alla realtà rappresentata dai numeri, perché non è tutto. La cosa che conta e che l'esterno viola possa aiutare la squadra nel miglior dei modi e alla fine, guardarsi allo specchio e potersi sentire soddisfatto. 10 per iniziare, 10 lottare, 10 per non smettere di sognare.