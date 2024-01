L’altalena continua del mercato della Fiorentina: percentuali impazzite

L’ultima settimana del calciomercato della Fiorentina si apre con l’altalena delle percentuali impazzite. Il borsino degli esterni andrebbe aggiornato quasi di ora in ora. Per un Brian Rodriguez pronto a partire da Città del Messico in qualsiasi momento (ma il Club America ha posto un ultimatum: nella notte prendere o lasciare) c’è un Ruben Vargas che nelle ultime ore ha contro-sorpassato l’uruguaiano. Anche la giornata di ieri è trascorsa sul filo dell’incertezza. Ma d’altra parte non è una novità che la Fiorentina lavori su più tavoli. Lo riporta La Nazione.