Se non è ufficiale, poco ci manca. Dal Messico: Rodriguez non va alla Fiorentina

Non sarà l'uruguaiano dell'America il nuovo esterno offensivo della Viola: l'offerta definitiva dal capoluogo toscano non è arrivata a destinazione

Come riporta la redazione messicana di Record, la Fiorentina non si è fatta più sentire con il Club America e non ha presentato entro il limite prestabilito l'offerta definitiva per Brian Rodriguez, esterno d'attacco uruguagio. E così, a questo punto, la trattativa dovrebbe essere saltata, con la dirigenza gigliata che ormai sta vagliando altre ipotesi per dare a Vincenzo Italiano il nuovo elemento offensivo richiesto dal tecnico siciliano.