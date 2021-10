La testimonianza: “Ecco cosa è successo al Franchi, presa di mira anche una donna”

Il racconto del tifoso viola: "Uscendo Koulibaly ha esultato verso la curva e da lì è partito tutto. Ma questo non giustifica niente"

Il tifoso continua: "In tutto saranno state al massimo una ventina le persone sparse qua e là che hanno pronunciato offese razziste durante e dopo la partita. Ho provato a intervenire chiedendo di smetterla, ma tanto era inutile. Anzi, mi sono pure beccato degli insulti. E così è successo a una donna che stava accanto a me, le hanno detto di farsi gli affari suoi proprio perché donna. Uscendo Koulibaly ha esultato verso la curva e da lì è partito tutto. E' suonata come una provocazione, ma questo non giustifica niente".