Fra gli indagati anche un giovane ventenne. Serve la prova video

Il Corriere Dello Sport si occupa questa mattina del caso razzismo in Fiorentina-Napoli, sull'onda lunga di molti altri quotidiani. La Digos sta indagando sui possibili autori dei gesti nei confronti di Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Secondo il quotidiano sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, per il quale serve però la prova video. Si lavora sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, confrontando quel materiale con le riprese ai tornelli in uscita. Nelle prossime ore l'esito delle prime indagini andrà in Procura per l'apertura del fascicolo, mentre per oggi è attesa la decisione del Giudice Sportivo della Lega.