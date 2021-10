L’ex viola Dabo: “Firenze non è razzista, ma serve una punizione esemplare”

Il commento del centrocampista: "Mi ha fatto male vedere una cosa del genere proprio perché conosco bene Firenze"

Continua a far discutere l'episodio di razzismo a margine di Fiorentina-Napoli che ha colpito, tra gli altri, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. A tal proposito La Nazione ha intervistato l'ex viola Bryan Dabo: "Sinceramente sono disgustato per quello che ho visto al Franchi. Mi ha fatto male vedere una cosa del genere proprio perché conosco bene Firenze, ci sono stato tanto, e non ho mai visto episodi simili. Chi ha detto quelle cose non è un tifoso della Fiorentina, ma solo un idiota". Il centrocampista francese naturalizzato burkinabé continua chiedendosi come si possa dire certe cose a Koulibaly, quasi un fratello per lui e una bella persona piena di qualità: "Un uomo vero, d'altri tempi. Il fatto che abbiano offeso lui mi fa ancora più male".