La strategia di Ramadani per Jovic: la pista Milan è congelata

L'indiscrezione di ieri, di un possibile scambio tra Fiorentina e Milan ha destato molto interesse.Tutto messo in piedi da Fali Ramadani che, durante i contatti con i rossoneri, avrebbe proposto Jovic in cambio di Rebic. Offerta subito rispedita al mittente dal Milan, ma che lascia trasparire la strategia dell'agente. Come sottolineato dalla Nazione, l'attaccante serbo muoverà il mercato della Fiorentina. Su di lui sembra esserci il Galatasaray,ma probabilmente nei prossimi giorni le squadre aumenteranno. Per quanto riguarda la pista Milan, al momento è congelata, ma non è detto che in futuro ci possa essere una nuova apertura su questo fronte.