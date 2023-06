L’idea di Ramadani: proposto lo scambio Jovic-Rebic. E il Milan?

"Si è parlato dell’intenzione di far partire Rebic che ha estimatori in Turchia; Ramadani ha invano proposto uno scambio con Jovic della Fiorentina". Così il Corriere della Sera, soffermandosi, sul mercato del Milan rivela questo retroscena di mercato. Il noto procuratore, molto vicino alla Fiorentina, avrebbe offerto questo scambio ai rossoneri che hanno respinto l'offerta. La Fiorentina cerca un attaccante, con il futuro di Luka Jovic che non sembra essere così scontato. Per Rebicsarebbe stato un ritorno in maglia viola.