La rinascita viola: Verona spartiacque, così Italiano ha ridato entusiasmo

"È stato allora, mentre qualcuno iniziava a mettere in giro e ad alimentare strane voci, che il gruppo si è stretto (fortissimo) attorno al suo allenatore. Tutti per uno , appunto, mentre Vincenzo Italiano si caricava sulle spalle il peso della crisi assicurando ai suoi che, insistendo su lavoro ed idee, ne sarebbero venuti fuori. Ci son state parole chiari e confronti sinceri, nei quali il mister ha detto alla squadra che a organizzazione, gioco e proposte bisognava aggiungere tre concetti precisi: fame, concentrazione, qualità . Il risultato, è sotto gli occhi di tutti".

Il quotidiano poi mette in evidenza come la Fiorentina sia "un laboratorio che non conosce soste", con continue novità tattiche collettive (il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1) o individuali (Igor «regista aggiunto», Dodò versione mezzala). Italiano viaggia in viola alla media di 1,73 punti e quest'anno ha l'obiettivo, anzi l'ossessione di riportare un trofeo a Firenze.