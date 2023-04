Italiano è meglio di Pep! Solo una squadra come i viola in Europa

Otto vittorie consecutive tra campionato (cinque) e Conference League (tre): Fiorentina meglio del Manchester City, Italiano meglio di Guardiola. Questo scrive oggi il quotidiano, sottolineando come nei cinque tornei d’Europa più seguiti per qualità e peso economico nessuno ha la striscia che la squadra viola è riuscita a comporre dallo scorso 23 febbraio, giorno del successo al “Franchi” contro il Braga, poi via via ripetuto con altri sette fino all’1-0 di sabato a San Siro. Nel mezzo c'erano state le vittorie con Verona, Milan, Cremonese, la doppia con il Sivasspor e quella con il Lecce. In questa speciale classifica delle squadre con le strisce più positive, i “Citizens” seguono con sette vittorie raccolte su tre fronti (Premier League, Champions League e FA Cup), il Bayer Leverkusen è sul terzo gradino del podio a quota sei tra Bundesliga ed Europa League, il Barcellona e la Juventus sono quarti a pari merito con cinque vittorie tra Liga e Coppa del Re in un caso e Serie A ed Europa League nell’altro (e oggi potrebbe arrivarci anche il Sassuolo se batte il Torino), mentre dalla Francia il massimo lo sta facendo il Lens con tre vittorie di fila. E così si torna al punto di partenza: il Manchester City di Guardiola dopo l’1-1 del 22 febbraio nell’andata degli ottavi di Champions a Lipsia non si è più fermato, ma le partite disputate e vinte sono comunque sette, come ad esempio sette sono le vittorie consecutive dell’Arsenal ma solo (si fa per dire) in Premier League, perché nel mezzo ci sono stati i pareggi contro lo Sporting Lisbona in Europa League e il secondo dei quali (via rigori) è costato poi l’eliminazione. Il Bayer è a quota sei (quattro in Bundesliga e doppia sfida col Ferencvaros sempre in Europa League), Barcellona e Juventus infine sono a cinque successi. Ma con otto successi, tutto considerato e senza interruzioni, la Fiorentina comanda la classifica: anzi, deviando dai campionati top del nostro continente, da ieri sera a otto vittorie consecutive (tra Liga portoghese e Champions League) c’è anche il Benfica dopo aver superato il Rio Ave. Nel frattempo però i viola sono meglio del City.