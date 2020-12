La ricetta di Baiano: “Un vero centravanti subito e certezze sullo stadio”. Su Iachini…

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Nazione, Francesco Baiano ha analizzato la crisi della Fiorentina. Secondo l’ex attaccante viola, gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra confermano che le colpe per la falsa partenza non erano tutte di Iachini: “Tutti davano la colpa a lui ma le cose non stavano così”, precisa Baiano. Poi si passa all’attacco, tema particolarmente caso all’ex partner offensivo di Batistuta: il problema – secondo lui – è la mancanza di palloni giocabili dalle punte.

“Kouamé non è un centravanti, mentre Cutrone e Vlahovic sono due buoni giocatori ma forse non adatti alla Fiorentina di questo momento”, il giudizio di Baiano. Infine, la personale ricetta per uscire dal momento difficile: “Un vero centravanti subito e certezze sullo stadio. Altrimenti a Firenze si vivacchia, come dice Commisso. Sempre che si riesca a restare in A”.