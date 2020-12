Caicedo, sempre più lontano il rinnovo con la Lazio: la Fiorentina c’è. Le cifre in ballo

È sempre più lontano il rinnovo di Felipe Caceido con la Lazio. Il contratto con i biancocelesti è in scadenza nel 2022 e non esiste una possibilità concreta che si arrivi al prolungamento. La Fiorentina è un’ipotesi percorribile per gennaio, finestra di mercato nella quale la Lazio potrebbe dire in fretta sì alla cessione a titolo definitivo del giocatore. La valutazione dei biancocelesti è di 7 milioni, i viola ne offrirebbero 5. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE – Il Cagliari accelera, ma la Fiorentina non molla: Sottil, la situazione