Il Cagliari accelera, ma la Fiorentina non molla: Sottil, la situazione

Riccardo Sottil è una delle poche note liete dell’inizio di stagione del Cagliari. Tre gol e due assist per l’attaccante classe 1999, trasferitosi in Sardegna la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. La società sarda già a gennaio potrebbe chiedere ai viola la possibilità di valutare l’opzione obbligatoria da realizzare il prossimo 30 giugno. Difficile, però, che dalle parti di viale Fanti possano accettare di valutare in tempi così stretti la cessione a titolo definitivo di un giocatore sul quale vuole continuare a scommettere a partire dalla prossima stagione. Lo riporta La Nazione.

