Ribery, arriva l’incoraggiamento della moglie: “Ce la farai solo con un gruppo di uomini”

La moglie del francese, Wahiba Ribery, attraverso una storia su instagram ha mostrato tutta la sua vicinanza al fuoriclasse in periodo così complicato. Ribery da oggi è partito con tutta la squadra per il ritiro e le sue ultime prestazioni non sono state esaltanti. La risalita di Le Roi e della Fiorentina passa anche dall’unione del gruppo, ed è questo quello che la moglie vuole sottolineare: