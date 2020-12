FOTO – Ribery risponde a Frey: “Darò tutto me stesso per la Fiorentina e Firenze”

L’ex viola Sebastian Frey ha rivolto un appello all’amico Franck Ribery. “Da campione che sei, ora abbiamo bisogno della tua esperienza e del tuo talento“, ha scritto l’ex viola su Instagram. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex Bayern Monaco che, sempre su Instagram, ha scritto così: “Il sostegno tuo e di Luca (Toni, ndr) mi danno ancora più carica, mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato … e finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città“.