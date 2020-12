Clima da tutti contro tutti, a Firenze regnano le divisioni. E Commisso cambia

Non c’è altro da fare se non augurarsi che il ritiro serva per scuotere una Fiorentina in crisi profondissima. Commisso non sa spiegarsi l’involuzione netta di una squadra con il settimo monte ingaggi della Serie A. Non sono annunciate comunicazione del presidente, che vuole cambiare il suo rapporto con gli altri, non avendo gradito molto di quello che ha percepito nelle ultime settimane. Resta il clima da tutti contro tutti che c’è a Firenze e proiettato alle divisioni, con la ricerca di un colpevole al giorno. La proprietà sa benissimo che la luna di miele con i tifosi è finita da un pezzo, ora l’obiettivo è trovare un senso a tutto questo e soprattutto una prospettiva. Lo scrive La Nazione.

