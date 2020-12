Fiorentina nel buco nero, ora deve solo salvarsi: Prandelli si affida a leadership e carisma

La Fiorentina si è infilata in un buco nero dal quale non riesce ad uscire. Squadra da ieri in ritiro, il corto circuito generale certifica che l’unico obiettivo è la salvezza. La società si è autodefinita «furente» dopo la prestazione di Bergamo. Anche la tolleranza dei tifosi traballa, come dimostra lo striscione appeso ieri al Franchi. Contro il Sassuolo, domani, è una sfida decisiva e Prandelli proverà a affidarsi a esperienza, leadership e carisma: tornano titolari Caceres, Callejon e Ribery. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

