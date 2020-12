Da Iachini a Prandelli la musica non cambia: chi subentra non incide. Il dato sconfortante

La Fiorentina è in zona retrocessione anche in una classifica molto particolare: quella dei gol dei giocatori entrati a gara in corso. Il Napoli guida la classifica con sei. Seguono Juventus (5), Inter e Atalanta (4). Poi Sampdoria, Verona e Lazio con tre. Genoa, Milan e Udinese con due. Benevento, Bologna, Roma, Sassuolo, Spezia e Torino ferme a uno. Cagliari, Crotone, Fiorentina e Parma sono le uniche squadre a non avere ancora nessun gol dalla panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

