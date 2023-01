La punta è un rebus: salvo occasioni la Fiorentina resterà così

Occasioni sul mercato

Se il mercato creerà un’occasione la Fiorentina sarà pronta a coglierla. I nomi che circolano sono per lo più sempre gli stessi. Giocatori scontenti in cerca di rilancio, ma comunque difficili da raggiungere. È il caso di Belotti o Shomurodov, sul quale sono segnalate altri club. L’idea Borja Mayoral torna costante, anche se ha segnato 4 gol nella Liga e non sembra l’uomo che può risolvere i problemi offensivi di Italiano. Qualche telefonata c’è stata per Sanabria, finito in orbita Lazio per fare il vice Immobile. Nel calcio tutto è possibile, ma che Commisso voglia comprare un giocatore da Cairo appare difficile. La pista Joao Pedro resta comunque appesa alle condizioni fisiche dell’ex Cagliari, fuori da novembre per un problema al ginocchio. Non è da escludere - conclude il quotidiano . che la proverbiale occasione degli ultimi giorni possa arrivare dall’estero.