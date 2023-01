FOTO VN – Fiorentina in campo: Bonaventura ko al naso. Si rivede Sottil

Allenamento pomeridiano a porte chiuse per la Fiorentina, impegnata domenica alle 18 allo stadio Olimpico contro la Lazio. Da evidenziare la "maschera" indossata da Giacomo Bonaventura, come potete vedere nella foto sopra. Secondo quanto appreso da Violanews.com, il centrocampista classe 1989 ha rimediato una frattura al setto nasale sabato sera contro il Torino. Presenti anche Riccardo Sottil (seduta differenziata per lui), Arthur Cabral e Martinez Quarta, quest'ultimo pronto per tornare a disposizione di Italiano per la trasferta nella capitale.