La partita del Franchi: domani il vertice tra Commisso e Funaro. Gli scenari

La prima volta. Sara Funaro e Rocco Commisso non si erano mai incontrati in Palazzo Vecchio. L’appuntamento è in agenda domani, quando il patron viola e la prima cittadina si stringeranno la mano. Poco spazio per i convenevoli - scrive La Nazione - vista l’urgenza di sciogliere molti nodi inerenti lo stadio Franchi. Le perplessità del club viola restano, anche se i giudici hanno dato ragione a Palazzo Vecchio. Sulla strada intrapresa e sull’utilizzo dei fondi Pnrr per il restyling, la società è perplessa dal presente e più che altro dal futuro. Dall’attuale condizione dello stadio-cantiere, dalla capienza quasi dimezzata e dal colpo d’occhio poco appagante, e soprattutto sulla mancanza del cronoprogramma dei lavori. La società gigliata non ha in mano alcuna documentazione sulla fase esecutiva dei lavori. Dettaglio tutt’altro che secondario, visto che gli introiti da stadio sono una componente del business viola e tutto questo si lega anche la programmazione, sportiva e non, per le prossime stagioni.