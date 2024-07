Franchi, la Fiorentina perde la causa e paga le spese: avanti coi lavori

«Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da Acf Fiorentina e la condanna al pagamento delle spese in lite in favore del Comune di Firenze». A una settimana dall’udienza per il ricorso d’urgenza presentato dalla Fiorentina per chiedere la sospensione dei lavori dello stadio Franchi, come rivela Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, la giudice Pasqualina Principale ha emesso la sua sentenza.